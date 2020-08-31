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Общество

10:32

Зоопарк стал самой популярной площадкой у участников программы "Миллион призов"

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк стал самой популярной культурной площадкой у участников программы "Миллион призов", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Вторым популярным местом стал музей-заповедник "Царицыно", на третьем месте расположился музей-заповедник "Измайлово".

В материале говорится, что присоединиться к программе "Миллион призов" в сентябре смогут жители районов Марьино и Бабушкинского, где состоятся выборы депутатов муниципальных округов.

Принять участие смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования. При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Для того чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Планируется, что 12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей. Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения.

Первый розыгрыш пройдет в городе 12 сентября в 22:00. Так, на сайте программы "Миллион призов" есть свыше 220 различных поощрений.

Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе и других местах. Один балл равен одному рублю.

Ранее говорилось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.

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