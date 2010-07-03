Более тысячи дольщиков ЖК "Царицыно" могут получить квартиры осенью

Более тысячи обманутых дольщиков ЖК "Царицыно", которые ждали квартиры несколько лет, могут получить ключи в сентябре-октябре текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Всего 1 тысяча 130 человек, в первой очереди ЖК "Царицыно", надеюсь, что в сентябре-октябре, получат свои квартиры", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщала, что первые семь корпусов ЖК "Царицыно" могут сдать в эксплуатацию до сентября.
С 1 июля 2019 года в России действует новый порядок отношений между застройщиком и покупателем.
Действующий закон не требует от застройщика принимать участие в постановке квартиры на кадастровый учет. По новым правилам гарантом прав обеих сторон будет выступать банк. Покупатели будут переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Данный закон позволит упростить процедуру оформления новых квартир.
Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.
Москва поможет обманутым дольщикам получить квартиры
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