Школы, детсады и спортивные объекты откроют в Москве ко Дню города

11:52
11:52
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Ко Дню города в столице откроют новые садики, школу, а также спортивные, общественно-деловые и дорожные объекты. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
"Ко Дню города готовим ряд объектов. Новых откроется шесть садиков, одна школа... Несколько объектов спортивных, общественно-деловых, несколько крупных дорожных объектов хотим сделать в подарок ко Дню города", – цитирует его ТАСС.
Заммэра подчеркнул, что работы идут круглосуточно. По его словам, к 7–8 сентября должны ввести в эксплуатацию порядка 30 объектов.
Среди них Хуснуллин ранее называл плавательный центр на территории "Лужников". Еще один-два месяца потребуется на его тестирование.
Он также отметил, что в этом году будет около 37 учебных заведений, построенных городом и инвесторами. Более 20 уже открыли, до конца года должны запустить еще порядка 15 объектов.
В течение двух недель собираются ввести в эксплуатацию городскую площадь на территории "Москва-Сити".
"Работаем над развязками на МКАД, на дорогах на территориях Новой Москвы, над городской площадью в "Москва-Сити", хотим ее тоже в ближайшие две недели запустить в эксплуатацию", – сказал заммэра.
Ансамбль, объединяющий городскую площадь и строящийся концертный зал "Москва-Сити", будет местом отдыха и развлечений. Это огромных размеров стилизованные часы. Трансформируемый зал со светопрозрачным раскрываемым куполом не имеет аналогов в мире. Здесь будут проходить концерты, шоу, выставки, кинофестивали, праздничные программы и церемонии награждения, городские тематические события.
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