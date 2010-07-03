Военные оркестры КНДР и Египта выступят в парках столицы 31 августа

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столичных парках 31 августа в рамках фестиваля "Спасская башня" выступят военные оркестры разных стран, в том числе Японии, Турции, КНДР и Египта, говорится на сайте фестиваля.
В 12:00 на главной сцене в Измайловском парке можно будет услышать военный оркестр КНДР, в это же время на плавучей сцене на Нижнем Красногвардейском пруду парка "Красная Пресня" сыграет Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии.
На Фонтанную площади Парка Горького выйдет оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции, а гости парка "Кузьминки" смогут посмотреть выступление оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Алиева.
В Большом амфитеатре парка "Зарядье" в 12:00 сыграет музыкальная группа "Хан-нури" из Республики Корея. Участники группы представят пхунмуль (танцы и песни под барабаны), тальчум (театрализованная сатира), мусок (шаманские обряды) и намсадан-нори (уличные представления, в которые входят разные виды искусства: акробатика, кукольный театр, танцы, пантомима, хождение по канату).
В состав коллектива "Хан-нури" входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства Корейского национального университета искусств.
За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран и стала крупнейшим международным культурным проектом России.
В этом году фестиваль проходит с 23 августа по 1 сентября.
Главной темой является "Соло с оркестром". Музыкальным коллективам придется исполнять бардовскую песню, эстрадную композицию и рок.
Из-за мероприятия поменялось расписание наземного транспорта. До 1 сентября автобусы маршрутов "м5" и №158 после 22:20 могут следовать с увеличенными интервалами.
Выход из Кремля через Спасскую башню также будет недоступен. А до 8:00 2 сентября перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.
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