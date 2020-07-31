Клиника кардиоангиологии появится на 5-й Кожуховской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На 5-й Кожуховской улице появится клиника кардиоангиологии. Она разместится в реконструированном трехэтажном кирпичном здании, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, общая площадь здания была увеличена до 1,4 тысячи квадратных метров. Работы велись с сентября прошлого года.

"Объект был построен почти 80 лет назад. Было проведено усиление несущих конструкций, фасад оформили в стиле классицизма, надстроили мансардный этаж", – рассказал он.

Сергей Левкин добавил, что в обновленном здании оборудуют медицинские, административные и технические помещения, палаты для временного пребывания маломобильных пациентов. Также рядом появится гостевая парковка.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи откроется осенью после капитального ремонта.