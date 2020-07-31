На Сокольнической линии метро на время закроют четыре станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
С 23:00 31 июля пассажиры временно не смогут воспользоваться несколькими станциями Московского метрополитена на Сокольнической линии. Речь идет о станциях "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
Они будут недоступны для москвичей и гостей столицы до 4 августа. На данном участке линии будет осуществляться прокладка бесстыкового пути. Для сокращения сроков проведения работ принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного – в 23:00.
При этом для удобства горожан, пользующихся общественным транспортом, запустят автобусы КМ. Они будут бесплатными. Уточняется, что компенсационные автобусы курсируют до 2:00.
28 июля четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу. Они были закрыты с 24 июля из-за введения особого графика.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: