Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:20

На Сокольнической линии метро на время закроют четыре станции

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 23:00 31 июля пассажиры временно не смогут воспользоваться несколькими станциями Московского метрополитена на Сокольнической линии. Речь идет о станциях "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Они будут недоступны для москвичей и гостей столицы до 4 августа. На данном участке линии будет осуществляться прокладка бесстыкового пути. Для сокращения сроков проведения работ принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного – в 23:00.

При этом для удобства горожан, пользующихся общественным транспортом, запустят автобусы КМ. Они будут бесплатными. Уточняется, что компенсационные автобусы курсируют до 2:00.

28 июля четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу. Они были закрыты с 24 июля из-за введения особого графика.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать