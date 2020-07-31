На Сокольнической линии метро на время закроют четыре станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 23:00 31 июля пассажиры временно не смогут воспользоваться несколькими станциями Московского метрополитена на Сокольнической линии. Речь идет о станциях "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Они будут недоступны для москвичей и гостей столицы до 4 августа. На данном участке линии будет осуществляться прокладка бесстыкового пути. Для сокращения сроков проведения работ принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного – в 23:00.

При этом для удобства горожан, пользующихся общественным транспортом, запустят автобусы КМ. Они будут бесплатными. Уточняется, что компенсационные автобусы курсируют до 2:00.

28 июля четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу. Они были закрыты с 24 июля из-за введения особого графика.