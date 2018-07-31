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Город

31 июля, 20:08

Жители Братеево встретились с доверенным лицом Свиридова

город общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова Дарья Сорокина встретилась с жителями района Братеево для обсуждения организации дорожного движения и проблемы платных парковок. Об этом сообщает передает Агентство "Москва".

"Сегодня в Братеево собралось очень много жителей, которых интересуют вопросы, связанные с платными парковками. Эта общегородская проблема требует последовательного решения", – рассказала Сорокина.

Она также отметила, что Свиридов выступает за отмену платных парковок в спальных районах и жилых кварталах. Помимо этого, Сорокина добавила, что полномочия за контролем введения платных парковок должны быть переданы муниципальным депутатам, которые будут опираться на мнение жителей.

В свою очередь, жители Братеево выступили за то, что платных парковок быть не должно и указали на то, что многие нарушают правила парковки и оставляют свои машины на тротуарах.

Помимо этого, на встрече выступил сопредседатель штаба Свиридова, лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он отметил о необходимости строительства больших перехватывающих парковок на конечных станциях метро.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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