Заселение дома по программе реновации началось в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первые семьи начали переезжать в новостройку, возведенную по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"С сегодняшнего дня началось заселение дома 22 на улице Демьяна Бедного. Смотровые ордера на квартиры в новостройке выданы 64 семьям из дома 16", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он также добавил, что всего в районе планируется расселить 156 жилых домов, из них 20 – до 2024 года.
Уточняется, что дом был введен в эксплуатацию зимой 2021 года. Всего в нем расположено 135 квартир с улучшенной отделкой. Прилегающую территорию благоустроили, оборудовали детские площадки и зоны отдыха.
Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы.
В новостройки, которые возведут на этих местах, смогут переехать 9 000 человек из 50 старых домов.
В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: