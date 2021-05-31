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Город

31 мая, 19:08

Заселение дома по программе реновации началось в Хорошёво-Мнёвниках

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые семьи начали переезжать в новостройку, возведенную по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"С сегодняшнего дня началось заселение дома 22 на улице Демьяна Бедного. Смотровые ордера на квартиры в новостройке выданы 64 семьям из дома 16", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он также добавил, что всего в районе планируется расселить 156 жилых домов, из них 20 – до 2024 года.

Уточняется, что дом был введен в эксплуатацию зимой 2021 года. Всего в нем расположено 135 квартир с улучшенной отделкой. Прилегающую территорию благоустроили, оборудовали детские площадки и зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы.

В новостройки, которые возведут на этих местах, смогут переехать 9 000 человек из 50 старых домов.

В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок

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