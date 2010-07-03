Более 100 парковочных мест появится в Москве после изменения схемы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 парковочных мест появится после введения одностороннего движения на восьми улицах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Схема организации дорожного движения в этом году изменится в восьми округах. Девять участков улиц станут двусторонними.

Нововведения позволят повысить уровень безопасности на дорогах. Там, где введут одностороннее движение, исчезнут проблемы при встречном разъезде.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. О сроках реализации проектов на каждой улице будут сообщать отдельно.

На участке 1-го Красногорского проезда на северо-западе города изменилась схема движения транспорта. Теперь движение в районе дома 4, корпуса 2, стало односторонним.