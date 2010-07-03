Останкинскую телебашню украсит открытка ко Дню защиты детей

Уникальная праздничная открытка украсит Останкинскую телебашню в честь Дня защиты детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
На медиафасаде башни будет крутиться открытка, которую разработал "Союзмультфильм".
Также в этот день на смотровой площадке телебашни весь день будут показывать отечественные мультфильмы.
Для детей подготовили праздничную анимацию в летнем кафе. Юных гостей ждут конкурсы, игры и шоу мыльных пузырей.
Принять участие в праздничной программе могут все желающие с 12:00 до 18:00.
На книжном фестивале "Красная площадь" также пройдут праздничные мероприятия. На фестивале уделят повышенное внимание детской литературе.
Международный день защиты детей отметят и в столичных парках. Все площадки подготовили праздничную программу. В городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры.
Собянин рассказал о праздничной программе ко Дню защиты детей
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