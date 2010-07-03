Останкинскую телебашню украсит открытка ко Дню защиты детей

Фото: Москва 24/Антон Велижкнин

Уникальная праздничная открытка украсит Останкинскую телебашню в честь Дня защиты детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

На медиафасаде башни будет крутиться открытка, которую разработал "Союзмультфильм".

Также в этот день на смотровой площадке телебашни весь день будут показывать отечественные мультфильмы.

Для детей подготовили праздничную анимацию в летнем кафе. Юных гостей ждут конкурсы, игры и шоу мыльных пузырей.

Принять участие в праздничной программе могут все желающие с 12:00 до 18:00.

На книжном фестивале "Красная площадь" также пройдут праздничные мероприятия. На фестивале уделят повышенное внимание детской литературе.

Международный день защиты детей отметят и в столичных парках. Все площадки подготовили праздничную программу. В городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры.