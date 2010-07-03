Контроль на местах летнего отдыха усилят в выходные и праздники

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Контроль за местами и зонами летнего отдыха в Москве будет усилен по выходным и в праздничные дни. Как отметила глава Инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева, особо контролировать будут несанкционированные точки для пикника.

"Когда люди приходят у нас на места отдыха у воды, возникают такие нарушения, как несанкционированные пикниковые точки. Это особый контроль у нас в выходные дни. Естественно, инспекторский состав увеличен на выходные и праздничные дни, которые у нас будут в июне", – сказала она, передает РИА Новости.

Нарушения устраняются в течение одного-двух дней, за исключением особо серьезных поломок. В выходные дни инспектора будут находиться на всех зонах отдыха. Всего в Москве организовано 126 зон отдыха. Проверяться будут даже те 17 зон, которые находятся на реконструкции.

"Мы перераспределяем силы с учетом необходимости усиления контроля в выходные и праздничные дни за счет каких-то других дней. При необходимости личный состав от инспекции по контролю за озелененными территориями в любой момент может быть усилен за счет других подразделений", – добавил исполняющий обязанности начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин.