Свыше 40 объектов планируют построить в 2021 году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2021 года в центре столицы построят и реконструируют 45 объектов общей площадью 665 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрия Стулова.

По его словам, на средства из городского бюджета намерены построить 23 объекта общей площадью 161,8 тысячи квадратных метров.

Стулов отметил, что среди объектов, которые сдадут в 2021 году, – объекты Московского зоопарка (детский зоопарк, пешеходный мост, павильон "Ластоногие" и дополнительный вход в зоопарк), девять объектов на территории стадиона "Лужники", здание Политехнического музея, комплекс зданий Литературного института, Московской консерватории. Помимо этого, сдать должны Многофункциональный комплекс "ГЭС-2", а также отреставрировать здание на улице Мясницкой для помещений Академии популярной музыки Крутого.

Ранее сообщалось, что здание главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют в рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр". Победитель аукциона в течение пяти лет будет проводить работы по сохранению объекта культурного наследия, а также по приспособлению его для современного использования.