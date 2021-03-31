Москвичам рассказали, куда обращаться при скоплениях воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обнаружив скопление воды, жители столицы могут обратиться в управу района и префектуру округа. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Кроме того, при обнаружении большого количества воды можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, а также на горячую линию ОАТИ, позвонив по номеру 8 (499) 264-96-81, и на портал "Наш город".
Также сообщения о скоплениях воды на дорогах и во дворах принимают специалисты ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46 и сотрудники "Мосводостока" – по телефону 8 (495) 657-87-03.
"Напоминаем: об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из указанных номеров. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – говорится в сообщении.
В столице действует предупреждение в связи со сложными погодными условиями из-за дождя и ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
В ночь на среду в разных округах Москвы выпало от 6 до 16 миллиметров осадков. Максимальное количество было зафиксировано на юге, юго-западе, а также западе столицы.
В местах скоплений воды дежурят более 300 бригад и порядка 298 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты дежурят на проезжих частях и остановках общественного транспорта. Они занимаются очисткой водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков.
Москвичей попросили в период непогоды не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там свой автомобиль.
Москвичам рассказали о погоде
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