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Москва 24

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16:59

Более 150 заявок поступило от участников проекта "Музыка в метро" за три дня

город транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

27 января открылся прием заявок на участие в пятом сезоне проекта "Музыки в метро". За три дня поступило более 150 анкет-заявок на участие в проекте.

Участникам еще предстоит пройти прослушивание. Технику и качество исполнения будет оценивать жюри, в которое войдут преподаватели музыкальных училищ, звезды шоу-бизнеса и продюсеры.

Сбор заявок на сайте www.music.mosmetro.ru продлится до 22 марта.

Проект "Музыка в метро" запустили в 2016 году. В 2019 году было подано более полутора тысяч заявок – в три раза больше чем в первом сезоне проекта.

Среди участников проекта есть представители этнической, электронной, джазовой, народной, рок-музыки, а также артисты, которые поют а капелла.

Прошедшие отбор участники получат доступ в личный кабинет на сайте проекта, где они смогут самостоятельно бронировать место и время своих выступлений, а также следить за календарем занятости.

Доступное время для выступлений не включает часы пик, чтобы не создавать дискомфорта пассажирам. На текущий момент в метро насчитывается 33 площадки проекта.

В 2019 году площадки были также открыты в павильоне Московских центральных диаметров и на площадке Даниловского рынка у станции метро "Тульская".

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