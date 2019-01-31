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10:57

Проблемный дом "СУ-155" сдан на юге Москвы

город строительство недвижимость

10:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице достроили дом группы компаний "СУ-155" в районе Нагатино-Садовники. Скоро владельцы 169 квартир получат ключи от нового жилья, об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Достройкой здания занималось ООО "РК Строй". В эксплуатацию введен корпус 29Б в микрорайоне 1. Переехать в него хозяева квартир, ставшие участниками долевого строительства, смогут после подписания договора на эксплуатацию жилого дома с управляющей компанией.

Используя аффилированные жилищно-строительные кооперативы, "СУ-155" возводила многоквартирные дома по шести столичным адресам. Объекты без разрешительных документов строили в районах Новые Черемушки, Северное Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовники, а также в Щербинке.

В декабре 2018 года Сергей Собянин подписал распоряжение о создании управления долевого строительства. Оно займется обеспечением выполнения проектов в строительстве. Новая структура также будет отвечать за соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

город строительство недвижимость

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