Проблемный дом "СУ-155" сдан на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице достроили дом группы компаний "СУ-155" в районе Нагатино-Садовники. Скоро владельцы 169 квартир получат ключи от нового жилья, об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Достройкой здания занималось ООО "РК Строй". В эксплуатацию введен корпус 29Б в микрорайоне 1. Переехать в него хозяева квартир, ставшие участниками долевого строительства, смогут после подписания договора на эксплуатацию жилого дома с управляющей компанией.

Используя аффилированные жилищно-строительные кооперативы, "СУ-155" возводила многоквартирные дома по шести столичным адресам. Объекты без разрешительных документов строили в районах Новые Черемушки, Северное Чертаново, Фили-Давыдково, Нагатино-Садовники, а также в Щербинке.

В декабре 2018 года Сергей Собянин подписал распоряжение о создании управления долевого строительства. Оно займется обеспечением выполнения проектов в строительстве. Новая структура также будет отвечать за соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.