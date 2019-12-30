Москвичи могут наблюдать в прямом эфире за жизнью бобров

Фото: mosecom.ru/v-pryamom-efire

На сайте Мосэкомониторинга появилась прямая трансляция, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за семейством бобров, живущих на юго-востоке столицы, недалеко от Бесединских мостов.

Отмечается, что бобры поселились на охраняемой территории береговой насосной станции ТЭЦ-26. Их появление говорит о том, что вода в Москве-реке стала чище.

Об улучшении качества воды говорит и значительное увеличение популяции раков за последние годы. Они селятся в районе Бесединских мостов. Их особенно много в Мневниковской и Строгинской поймах, а также в Серебряном бору.

Ранее руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал жителей Москвы подкармливать синиц салом. В противном случае на фоне нехватки белка в рационе, эти птицы склонны нападать на сородичей.

