Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:35

Москвичи могут наблюдать в прямом эфире за жизнью бобров

город

Фото: mosecom.ru/v-pryamom-efire

На сайте Мосэкомониторинга появилась прямая трансляция, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за семейством бобров, живущих на юго-востоке столицы, недалеко от Бесединских мостов.

Отмечается, что бобры поселились на охраняемой территории береговой насосной станции ТЭЦ-26. Их появление говорит о том, что вода в Москве-реке стала чище.

Об улучшении качества воды говорит и значительное увеличение популяции раков за последние годы. Они селятся в районе Бесединских мостов. Их особенно много в Мневниковской и Строгинской поймах, а также в Серебряном бору.

Ранее руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал жителей Москвы подкармливать синиц салом. В противном случае на фоне нехватки белка в рационе, эти птицы склонны нападать на сородичей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика