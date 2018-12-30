Картой "Тройка" теперь можно оплатить катки на ВДНХ

Проход на катки "Ракета" и "Цветник", а также прокат коньков и защитной формы с 30 декабря можно оплатить картой "Тройка", сообщает пресс-служба столичного метро.
Для этого достаточно приложить карту к считывающему устройству в кассах. Сумма спишется с билета "Кошелек" карты. На катке "Ракета" "Тройку" для оплаты услуг можно использовать в кассах № 6, 7 и 8, на катке "Цветник" – в кассах № 3, 4 и 5.
"Тройкой" можно оплатить множество культурных мест и достопримечательностей, в частности посещение Третьяковской галереи, Дарвиновского музея, Московского зоопарка, "Лунариума" Московского планетария, музея Московского транспорта, Музея советских игровых автоматов и другие.
В конце декабря метро выпустило карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей. Новые носители вдвое меньше обычной "Тройки".
Приобрести их можно на станциях "Маяковская" и "Трубная", они расположены в сувенирных витринах на стойках "Живое общение". Наклейку с функцией билета можно прикрепить на смартфон, а вкладыш – поместить в чехол с гаджетом. Обладатели новых видов карт смогут прикладывать свои устройства к турникету.
В парке "Зарядье" начали принимать оплату по карте "Тройка"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.