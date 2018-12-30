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12:22

Картой "Тройка" теперь можно оплатить катки на ВДНХ

город технологии

12:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проход на катки "Ракета" и "Цветник", а также прокат коньков и защитной формы с 30 декабря можно оплатить картой "Тройка", сообщает пресс-служба столичного метро.

Для этого достаточно приложить карту к считывающему устройству в кассах. Сумма спишется с билета "Кошелек" карты. На катке "Ракета" "Тройку" для оплаты услуг можно использовать в кассах № 6, 7 и 8, на катке "Цветник" – в кассах № 3, 4 и 5.

"Тройкой" можно оплатить множество культурных мест и достопримечательностей, в частности посещение Третьяковской галереи, Дарвиновского музея, Московского зоопарка, "Лунариума" Московского планетария, музея Московского транспорта, Музея советских игровых автоматов и другие.

В конце декабря метро выпустило карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей. Новые носители вдвое меньше обычной "Тройки".

Приобрести их можно на станциях "Маяковская" и "Трубная", они расположены в сувенирных витринах на стойках "Живое общение". Наклейку с функцией билета можно прикрепить на смартфон, а вкладыш – поместить в чехол с гаджетом. Обладатели новых видов карт смогут прикладывать свои устройства к турникету.

В парке "Зарядье" начали принимать оплату по карте "Тройка"

город технологии

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