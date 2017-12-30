Новогоднюю подсветку зажгут на фасадах зданий Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Новогоднюю архитектурно-художественную подсветку зажгут вечером 30 декабря на фасадах зданий в Москве, сообщает РИА Новости.

На зданиях, строениях и сооружениях можно будет увидеть крутящийся снежинки и подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Новым годом!".

На фасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице можно будет увидеть открытку с поздравлениями. На "домах-книжках" на Новом Арбате будут транслировать новогодний ролик.

Видеопоздравления включат в 16:15 30 декабря и продлится это все до 2 января‬. Изображения будут отображаться при помощи архитектурно-художественной подсветки, состоящей из 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.