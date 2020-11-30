В Москве около 50 тыс человек ежедневно проводят дезинфекцию жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 50 тысяч человек каждый день дезинфицируют жилые дома и открытые пространства Москвы. Об этом "Российской газете" рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что специалисты обрабатывают помещения в специальных комбинезонах, используют средства индивидуальной защиты: перчатки и маски. Также заммэра подчеркнул, что работники используют сертифицированные препараты, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора.
"У меня на руках предписание главного государственного санитарного врача по Москве о проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий", – пояснил Бирюков.
По его словам, в теплое время года специалисты также обрабатывали детские и спортплощадки, мусоровозы, а также пункты накопления бытовых отходов.
Ранее россияне назвали города с наиболее благоприятной экологической ситуацией. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов с лучшей ситуацией в вопросе экологии.
Флот "Мосводостока" завершил сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: