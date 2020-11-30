В Москве около 50 тыс человек ежедневно проводят дезинфекцию жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 50 тысяч человек каждый день дезинфицируют жилые дома и открытые пространства Москвы. Об этом "Российской газете" рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты обрабатывают помещения в специальных комбинезонах, используют средства индивидуальной защиты: перчатки и маски. Также заммэра подчеркнул, что работники используют сертифицированные препараты, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора.

"У меня на руках предписание главного государственного санитарного врача по Москве о проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий", – пояснил Бирюков.

По его словам, в теплое время года специалисты также обрабатывали детские и спортплощадки, мусоровозы, а также пункты накопления бытовых отходов.

Ранее россияне назвали города с наиболее благоприятной экологической ситуацией. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов с лучшей ситуацией в вопросе экологии.