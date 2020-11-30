Более 16 километров шумозащитных экранов построят вдоль Юго-Восточной хорды

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 16 километров шумозащитных экранов будет возведено при строительстве Юго-Восточной хорды в Москве. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы планируем возвести более 16 километров шумозащитных экранов при строительстве Юго-Восточной хорды. Кроме этого, в близлежащих домах будет заменено более 44 тысяч оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты", – сообщил Загрутдинов.
Руководитель департамента уточнил, что всего планируется построить 16 370,33 метра шумозащитных экранов, а также заменить на шумозащитные стеклопакеты 44 181 оконный блок.
Самая протяженная шумозащитная линия предусмотрена на участке ЮВХ – от улицы Полбина до Курьяновского бульвара: здесь планируется возвести 3 324,43 метра экранов.
При этом больше всего оконных блоков планируется заменить на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе. Здесь будет установлено 10 348 шумозащитных стеклопакетов со специальными клапанами для проветривания помещений.
Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что строительство хорд входит в число ключевых проектов развития дорожной инфраструктуры столицы. Мэр также отметил, что Москва работает на опережение в области строительства дорожной сети с учетом прибывшего в город населения.
Москва продолжает активное развитие транспортного каркаса
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