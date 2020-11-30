Более 16 километров шумозащитных экранов построят вдоль Юго-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 16 километров шумозащитных экранов будет возведено при строительстве Юго-Восточной хорды в Москве. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы планируем возвести более 16 километров шумозащитных экранов при строительстве Юго-Восточной хорды. Кроме этого, в близлежащих домах будет заменено более 44 тысяч оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты", – сообщил Загрутдинов.

Руководитель департамента уточнил, что всего планируется построить 16 370,33 метра шумозащитных экранов, а также заменить на шумозащитные стеклопакеты 44 181 оконный блок.

Самая протяженная шумозащитная линия предусмотрена на участке ЮВХ – от улицы Полбина до Курьяновского бульвара: здесь планируется возвести 3 324,43 метра экранов.

При этом больше всего оконных блоков планируется заменить на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе. Здесь будет установлено 10 348 шумозащитных стеклопакетов со специальными клапанами для проветривания помещений.

Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что строительство хорд входит в число ключевых проектов развития дорожной инфраструктуры столицы. Мэр также отметил, что Москва работает на опережение в области строительства дорожной сети с учетом прибывшего в город населения.