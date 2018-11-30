Более 400 столичных медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 400 столичных врачей получили статус "московский врач".

"Сегодня этот статус присвоен уже более чем 400 нашим коллегам. Впервые его получили врачи скорой медицинской помощи. Учитывая, как активно сегодня развивается эта служба, можно ожидать, что в дальнейшем обладателей почетного статуса "московский врач" среди сотрудников Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова станет больше. Впервые статус "московский врач" был присвоен детским хирургам", – цитирует портал мэра и правительства Москвы главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Получить статус "московский врач" могут врачи, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, а также стаж работы по специальности минимум 5 лет. Претенденты проходят добровольные оценочные процедуры, защищают портфолио. В октябре представители 11 медицинских специальностей прошли добровольные оценочные процедуры. Проверялись их теоретические и практические знания.

Статус присваивается на 5 лет. После этого необходимо подтвердить его. "Московским врачам" ежемесячно выплачивается надбавка к зарплате в 15 тысяч рублей. Получить статус можно по нескольким специальностям при условии практической работы по ним.

Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года