В Москве 2 октября пройдут тренировки по гражданской обороне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 2 октября, в столице организуют тренировки по гражданской обороне. Они проводятся региональными комиссиями по ЧС и местными подразделениями спасателей.

Начнутся тренировки в 1:00 по московскому времени. Окончание ожидается в 17:00. Планируется, что ведомства отработают вопросы организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Кроме того, службы проверят готовность органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе тренировок проверят теоретические знания, а также отработают практические навыки.

Учения состоятся накануне Дня гражданской обороны, отмечаемого ежегодно 4 октября.

Ранее сообщалось, что в России пройдет проверка системы оповещения населения. Уточнялось, что 2 октября проведут запуск громкоговорителей и электросирен. В МЧС России обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. В ведомстве заверили, что подача звуковых сигналов будет плановой.

