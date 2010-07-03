Более 40 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево перенесли пять рейсов. Во Внуково отложили 10 и отменили один. В Домодедово задержали 15 рейсов, а отменили 11.

Ранее аэропорты столичного авиаузла сообщили о готовности к зиме. В воздушных гаванях созданы запасы противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.