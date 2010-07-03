Авиамедицинская бригада будет дежурить при детской больнице в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра с 1 сентября начинает дежурить при детской городской клинической больнице имени Башляевой в районе Тушино, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи, главный специалист столицы по первой помощи Сергей Гуменюк отметил, что это первая детская больница с дежурным медицинским вертолетом.
По его словам, медики смогут быть на месте через 7–10 минут после вызова, а в ТиНАО – 15–20 минут.
"Оперативность вылета медицинского воздушного судна и быстрая доставка в больницу имеют важное значение при транспортировке детей, пострадавших в результате несчастных случаев, особенно при падении с большой высоты", – добавил Гуменюк.
Глава столичного Депздрава Алексей Хрипун ранее рассказал, что эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.
Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.
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