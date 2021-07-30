Бочкарев: завершены монолитные работы в лечебном комплексе МКНЦ имени Логинова

14:22
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В строящемся лечебно-диагностическом комплексе московского клинического научно-практического центра имени Логинова завершены монолитные работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время выполняется монтаж кровли и фасадных систем. В частности, осуществляются отделочные работы, проводится остекление.
"Также приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей", – добавил Бочкарев.
Помимо этого, на территории лечебно-диагностического комплекса приступили к работам по благоустройству. Специалисты обустроят удобные проезды, тротуары для пешеходов, а также высадят деревья и кустарники. На объекте установят малые архитектурные формы, оборудуют спортивную площадку для персонала.
Бочкарев подчеркнул, что комплекс будет иметь многопрофильную направленность и станет экспертным центром по лечению и диагностике онкологии.
Ранее строящийся корпус МКНЦ им Логинова осмотрел Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что изначально власти поставили цель создать самую современную клинику.
По словам мэра, первоначальный план работ подразумевал реконструкцию двух существующих корпусов. Однако выяснилось, что помещения чрезмерно устарели и не позволяют реализовать современные логистические стандарты, поэтому началось строительство новой клиники.
В центре имени Логинова будет введен современный корпус площадью 70 тысяч квадратных метров. Профиль новой клиники – онкологические заболевания, причем подразумевается, что пациент сможет получить весь цикл помощи, от диагностики до лечения и реабилитации.
Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 койко-мест, включая 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, здесь откроют 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара.
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