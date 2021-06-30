Городское хозяйство Москвы способно работать при любой температуре – Бирюков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городское хозяйство Москвы способно работать в любых температурных условиях – от минус 50 до плюс 50 градусов, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает "Российская газета".

По его словам, важной спецификой природных катаклизмов является их непредсказуемость. Бирюков напомнил, что в последние 10 лет зимы в Москве оказывались то аномально холодными и снежными, то аномально теплыми. То же самое касается и летнего периода – с 2015 года почти каждое лето ознаменовывается рекордами по температуре и осадкам.

"Раньше такого не было. Сейчас случается. Но город живет своей обычной жизнью. Как удается? Дело в том, что наше хозяйство устроено так, что может функционировать при любых изменениях температуры воздуха – в диапазоне от плюс 50 до минус 50. Конечно, возможно это только при надлежащем содержании всех инженерных систем", – отметил Бирюков.

Ранее синоптик заявлял, что возвращение супержаркой погоды в Москву в ближайшее время не прогнозируется. Метеоролог объяснял, что в июле в столице ожидаются неоднородные погодные условия.