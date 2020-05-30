Свыше 50 магазинов шаговой доступности получили поддержку от города

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Владельцы более 50 столичных магазинов, арендующие помещения у города, получили поддержку от властей. Такие предприниматели оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Торговля непродовольственными товарами в Москве возобновляет свою работу уже с 1 июня, и сейчас предприятиям особенно нужны ресурсы для восстановления работы. Поддержка, которую оказало правительство Москвы, позволит перенаправить финансы на более острые потребности, в частности на заработную плату сотрудникам или другие обязательные платежи", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего такую поддержку получило более 250 организаций в Москве. Общая сумма таковой составила свыше 320 миллионов рублей.

Уточняется, что преимущественно за помощью к городу обращаются небольшие магазины, базируемые на первых этажах жилых домов. Их владельцы арендуют помещения на срок от 1 года до 10 лет.

"Поддержка этого направления торговли позволяет не только продолжить работу малому и среднему бизнесу, но и сохранить удобную и привычную для москвичей инфраструктуру", – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось о том, что в столице с 1 июня работу возобновит около 200 тысяч работников непродовольственной торговли. Так, с понедельника восстанавливается работа непродуктовой торговли и бытовых услуг, где не требуется длительный контакт с клиентом.