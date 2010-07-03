В парке "Красная Пресня" пройдет пикник эпохи модерна

Фото: moscowseasons.com

В столичном парке "Красная Пресня" 1 июня можно будет окунуться в удивительную эпоху модерна, которая пришлась на конец XIX и начало XX века, в самом располагающем формате – летнего пикника, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Реконструкторы, одетые в достоверные реплики исторических костюмов, будут отдыхать в парке с 16:00 до 20:00. В их компании можно провести время за чаепитием с самоваром и старинными уличными играми.



В непринужденном формате реконструкторы расскажут о моде, быте и развлечениях эпохи и, конечно же, о предстоящем историческом фестивале, который пройдет с 7 по 16 июня.

На лужайке посетители увидят дам с ажурными зонтиками и кавалеров в эффектных шляпах, одетых по последней моде начала XX века.

В эпоху модерна женская мода активно трансформировалась: велась кампания против корсетов, постоянное ношение которых причиняло вред здоровью, в гардеробе появились удобные костюмы, позволяющие, например, ездить на велосипеде.

Тем не менее, даже повседневной одежде была свойственна изысканность – с ее мягкими женственными силуэтами, юбками в форме колокола, изящными кружевами и вышивкой.

У господ того времени в моду вошли стоячие воротники с отворотами, широкие сужающиеся к низу брюки, элегантные сюртуки и жилеты.

Пикник позволит рассмотреть костюмы не на музейных манекенах, а на живых реконструкторах. Участники фестиваля поделятся интересными фактами об эпохе, которую воссоздают, пригласят на чаепитие с настоящим самоваром и закусками и обучат старинным спортивным забавам – крокету и серсо.

Кроме того, там можно будет одними из первых узнать о том, какие события будут в ближайшие недели фестиваля "Времена и эпохи".

Как стало известно ранее, в этом году четыре площадки фестиваля "Времена и эпохи" будут работать: в Государственном историческом музее, музее Победы на Поклонной горе, Историко-мемориальном музее "Пресня" и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

А одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия. Он пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня. На турнир съедутся рыцари-реконструкторы из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады.