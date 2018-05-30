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Город

30 мая 2018, 10:25

Строительство торгового центра на Павелецкой площади планируют начать летом

город строительство

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Торговый центр на месте котлована на Павелецкой площади могут начать строить летом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметил, что, по словам владельцев, в ближайший месяц–два закончат юридическое оформление и приступят к дальнейшей реализации проекта.

Ранее СМИ сообщали, что председатель правления группы компаний ПИК Сергей Гордеев может построить на месте котлована на площади подземный торговый центр. Отмечалось, что он ведет переговоры с казахстанским "БТА Банком". Стоимость достройки оценивалась в 12–15 миллиарда рублей.

В конце прошлого года архитектурный совет города одобрил проект строительства подземного торгового комплекса с вестибюлем станции "Павелецкая". Его планируют возвести по адресу: Павелецкая площадь, литера "А". В составе комплекса также запланирована подземная автостоянка на 500 машино-мест.

Котлован на площади остался от строительства ТЦ, которое велось в 2010 году. В апреле 2016 года столичные власти изъяли его под строительство транспортно-пересадочного узла.

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