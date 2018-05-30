30 мая 2018, 08:44Город
В Москве появится площадь Николая Басова
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Площадь на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова в Юго-Западном округе Москвы назовут в честь физика Николая Басова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Площадь Басова появится вблизи дома на улице Вавилова, где физик жил и работал много лет. По соседству находится площадь Академика Прохорова, научного руководителя и соратника Басова.
Кроме того, в Зеленограде имя конструктора Федора Лукина получит Проектируемый проезд № 683. Улица протяженностью два километра относится к муниципальному району Силино.
Федор Лукин (1908–1971) являлся одним из основателей наукограда, возглавлял Центр микроэлектроники в Зеленограде. Он участвовал в создании систем радиолокации и противоракетной обороны страны.