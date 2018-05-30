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30 мая 2018, 08:44

Город

В Москве появится площадь Николая Басова

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Площадь на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова в Юго-Западном округе Москвы назовут в честь физика Николая Басова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь Басова появится вблизи дома на улице Вавилова, где физик жил и работал много лет. По соседству находится площадь Академика Прохорова, научного руководителя и соратника Басова.

Кроме того, в Зеленограде имя конструктора Федора Лукина получит Проектируемый проезд № 683. Улица протяженностью два километра относится к муниципальному району Силино.

Николай Басов (1922–2001) – один из основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии (1964). Ему, в частности, принадлежит идея использовать лазеры для управляемого термоядерного синтеза.

Федор Лукин (1908–1971) являлся одним из основателей наукограда, возглавлял Центр микроэлектроники в Зеленограде. Он участвовал в создании систем радиолокации и противоракетной обороны страны.

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