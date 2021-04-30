В Москве не планируют проводить майские демонстрации из-за ситуации с COVID-19

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Столичные власти приняли решение отказаться от проведения субботников и первомайских демонстраций в связи с непростой эпидемической ситуацией в городе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация развивается не в лучшую сторону, сейчас принято решение не проводить ни массовых мероприятий, ни массовых первомайских демонстраций, в том числе и субботники. Нельзя нам рисковать и собирать большое количество москвичей, чтобы потом были дополнительные вспышки и дополнительные негативные последствия", – заявил он в эфире канала РБК.
Бирюков уточнил, что в настоящее время коммунальные, городские службы и промышленные предприятия приводят в порядок свои территории в рамках месячника благоустройства.
"Конечно же, до 30 апреля мы их проведем, уберем город", – добавил вице-мэр.
Ранее Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве как напряженную. По информации специалистов, показатели заболеваемости в столице превышают среднероссийские значения. Москвичам рекомендовали в целях личной безопасности провести предстоящие праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
Россиян призвали не проводить массовые мероприятия на майские праздники
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