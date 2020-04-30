В ДИТ опровергли информацию о сбое в системе оформления цифровых пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В департаменте информационных технологий опровергли информацию о сбое в системе оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве отметили, что система работает в штатном режиме. "Все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти", – говорится в заявлении.

В департаменте пояснили, что пропуск может быть признан недействительным, если при указании фамилии, имени и отчества или паспортных данных допущены ошибки. В этом случае пропуск аннулируется и необходимо оформить новый.

Обязательную проверку проходят и сведения о работодателе. Если информация о сотруднике отсутствует в базе федеральных органов власти, пропуск будет аннулирован. Такие меры позволяют пресечь случаи, когда пропуск от имени организации оформляют люди, не являющиеся ее сотрудниками.

Пропуск также недействителен, если некорректно введен ИНН, к примеру, указан ИНН физического лица, не зарегистрированного как самозанятый. Аннулируются и пропуска работников организаций, деятельность которых ограничена на период действия режима повышенной готовности.

Пропуск недействителен, если он оформлен человеком, зараженным COVID-19 или контактировавшим с ним, а также пациентами с диагностированной ОРВИ, за исключением разовых пропусков для посещения медорганизации.

В департаменте подчеркнули, что пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут.