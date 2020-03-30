Две трети сотрудников аппарата Мосгордумы переведены на удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель столичного парламента Алексей Шапошников рассказал, что вдвое больше сотрудников Московской городской думы работает удаленно с 30 марта.
Он отметил, что с 23 марта на дистанционный режим исполнения обязанностей перевели треть работников Мосгордумы. Шапошников подчеркнул, что меры предприняли в соответствии с указом мэра Москвы о режиме повышенной готовности от 5 марта и протокольным решением столичного парламента от 18 марта.
В связи с принятием дополнительных мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса от 30 марта в Москве на удаленную работу перевели еще треть сотрудников Мосгордумы. В частности, речь идет о депутатах столичного парламента и их помощниках.
"Прорабатывается возможность проведения с помощью видеоконференцсвязи заседаний комиссий и пленарных заседаний столичного парламента", – рассказал Шапошников.
Ранее президент России Владимир Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье. Он отметил, что это необходимо "для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам рассмотреть возможность введения аналогичных мер в своих регионах.
Сергей Собянин подчеркнул, что введение нерабочей недели позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан. Он отметил, что около 20% москвичей продолжают игнорировать призывы к соблюдению режима самоизоляции. Это и подтолкнуло к необходимости ввести карантин для всех москвичей вне зависимости от возраста.
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