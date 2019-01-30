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11:05

ТПУ "Кутузовская" и комплекс зданий Сбербанка планируют соединить

город строительство транспорт

11:05

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные власти одобрили решение о соединении будущего комплекса здания Сбербанка и транспортно-пересадочного узла "Кутузовская". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас уже практически согласовано техническое задание, я думаю, что мы в ближайшее время утвердим техническое задание, будем проектировать и строить – это полезное и для города, и для Сбербанка решение", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года в бизнес-центре напротив "Москва-Сити" появится новая штаб-квартира Сбербанка. Переезд в новый офис должен сократить операционные издержки, улучшить условия работы для сотрудников и сократить время в пути между представительствами. Сбербанк уже приобрел помещения площадью свыше 300 тысяч квадратных метров.

город строительство транспорт

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