Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Белорусском вокзале изменили высоту платформы по просьбам пассажиров. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Совместно с ОАО "РЖД" мы провели работы по изменения высоты платформы, куда прибывают поезда МЦД на Белорусском вокзале", – заявили в пресс-службе.

Специалисты рассказали, что для удобства пассажиров были подняты пути, с верхней части платформы убрали брусчатку и уложили асфальт.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

С момента запуска первых двух диаметров ими воспользовались более 15,5 миллиона пассажиров. Благодаря данному виду транспорта пассажиры уже смогли сэкономить на поездках более 100 миллионов рублей.

