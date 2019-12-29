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08:01

На Белорусском вокзале изменили высоту платформы по просьбам пассажиров

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Белорусском вокзале изменили высоту платформы по просьбам пассажиров. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Совместно с ОАО "РЖД" мы провели работы по изменения высоты платформы, куда прибывают поезда МЦД на Белорусском вокзале", – заявили в пресс-службе.

Специалисты рассказали, что для удобства пассажиров были подняты пути, с верхней части платформы убрали брусчатку и уложили асфальт.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

С момента запуска первых двух диаметров ими воспользовались более 15,5 миллиона пассажиров. Благодаря данному виду транспорта пассажиры уже смогли сэкономить на поездках более 100 миллионов рублей.

После запуска МЦД пассажиры сэкономили на поездках почти 50 млн рублей

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