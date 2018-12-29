Около 1,5 тысячи Дедов Морозов прокатились в метро, на МЦК и наземном транспорте столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Примерно 1,5 тысячи Дедов Морозов прокатились в метро, на МЦК и на наземном транспорте столицы в предновогодние дни. Об этом рассказали в инфоцентре городского транспортного комплекса.

"С 28 декабря по сегодня в Москве уже около 1,5 тысячи Дедов Морозов проехали в московском метро, МЦК и наземном городском транспорте," − цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что 31 декабря на вокзалах столицы проведут около 20 праздничных мероприятий. Пассажиров поздравят Деды Морозы и Снегурочки. Для них также подготовили выступления артистов и музыкантов, различные конкурсы.

А 27 декабря праздничный десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадился на крыше Морозовской детской больницы. Таким необычным образом спасатели и пожарные поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом.