Новостройка на 464 квартиры в Долгопрудном получила заключение о соответствии

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Главгосстройнадзор по Московской области сообщил, что застройщик получил заключение о соответствии жилого дома на 464 квартиры в Долгопрудном. Об этом передает Агентство "Москва".

Речь идет о жилом доме, возведенном на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково. Разрешительные документы получены. Объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Дом рассчитан на 196 однокомнатных, 156 двухкомнатных и 112 трехкомнатных квартир. На первом этаже предусмотрены помещения торгово-офисного назначения площадью 1 тысяча 493 квадратных метра. Также обустроены детская площадка, места для отдыха и парковка.

Застройщиком выступает АО "Долгопрудненское управление капитального строительства".

Ранее сообщалось, что жилой дом на тысячу квартир в Реутове получил заключение о соответствии.

Площадь новостройки составляет 80 тысяч 795 квадратных метров. Дом рассчитан на 1 тысячу 118 квартир. Жилой дом готовят ко вводу в эксплуатацию.