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Праздничную подсветку на Воробьевых горах включат 29 декабря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня включится праздничная подсветка на Воробьевых горах, одновременно с праздничной подсветкой по всему городу", – сказал он корреспонденту портала Москва 24.

Ранее сообщалось, что ландшафтную подсветку Бульварного кольца сделали уникальной благодаря 13 тысячам прожекторов и светильников.

По информации Комплекса городского хозяйства, примерно 13 тысяч прожекторов и светильников общей мощностью 768 киловатт появились на Гоголевском, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, а также в Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах.