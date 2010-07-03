Столичных водителей попросили отложить поездки на более позднее время

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Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам отложить поездки до 20:00 или пересесть на общественный транспорт из-за заторов на столичных дорогах.

Сейчас сложно проехать в центре, по Садовому, ТТК и МКАД. Из-за строительных работ плотно на Волоколамском шоссе, на Бесединском мосту и на Ленинградском шоссе.

Движение в сторону области на большинстве вылетных магистралей является "рабочим". "Уверенно" едут Ярославское, Алтуфьевское, Дмитровское и Можайское шоссе, улица Енисейская и Северо-Восточная хорда.

На дорогах по-пятничному сложно. Загрузка - 8-9 баллов. Основные заторы в центре, на Садовом, ТТК и МКАД. Из-за строительных работ плотно на Волоколамском ш., на Бесединском мосту и на Ленинградском ш. Если можете, отложите поездки на авто до 20 часов. Или выбирайте гортранспорт. — ЦОДД (@gucodd) 29 ноября 2019 г.



Ранее водителей призвали планировать поездки в вечерний час пик из-за неблагоприятных погодных условий. В ЦОДД отметили, что из-за непогоды число мелких аварий может увеличиться.