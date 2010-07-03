Московская канатная дорога изменит работу в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская канатная дорога изменит режим работы в ноябрьские праздники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

3 и 4 ноября канатная дорога будет работать с 10:00 до 23:00, 5 ноября – с 16:00 до 21:00.

Администрация канатной дороги поздравила москвичей и гостей столицы с праздником и пригласила провести день "на высоте".

С 15 октября Московская канатная дорога перешла на новый график работы. Теперь в понедельник канатной дорогой можно воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00.

В пятницу канатная дорога работает с 11:00 до 23:00, в субботу и праздничные дни – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.