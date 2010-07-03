Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Все летние кафе в Москве закроются 1 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэры столицы.

Государственная инспекция по недвижимости отметила снижение числа нарушений при организации летних кафе. В 2017 году в Москве работали более 2,5 тысячи летних кафе. В минувшем году этот показатель вырос до 2,8 тысячи объектов.

"Текущий год стал рекордным: при 3063 работающих кафе число нарушений сократилось на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В нынешнем сезоне, который начался с 1 апреля, общая сумма штрафов к владельцам летних кафе за различные нарушения составила 35,6 миллиона рублей.

Летние кафе в Москве завершат работу 1 ноября

Ранее телеканал Москва 24 сообщил о том, что алкоголь может пропасть из крупнейших столичных торговых сетей. В последнее время супермаркеты стали все чаще сталкиваться с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртными напитками.

