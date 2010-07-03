Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:02

Летние кафе в Москве завершат работу 1 ноября

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Все летние кафе в Москве закроются 1 ноября. Об этом сообщает официальный сайт мэры столицы.

Государственная инспекция по недвижимости отметила снижение числа нарушений при организации летних кафе. В 2017 году в Москве работали более 2,5 тысячи летних кафе. В минувшем году этот показатель вырос до 2,8 тысячи объектов.

"Текущий год стал рекордным: при 3063 работающих кафе число нарушений сократилось на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В нынешнем сезоне, который начался с 1 апреля, общая сумма штрафов к владельцам летних кафе за различные нарушения составила 35,6 миллиона рублей.

Летние кафе в Москве завершат работу 1 ноября

Ранее телеканал Москва 24 сообщил о том, что алкоголь может пропасть из крупнейших столичных торговых сетей. В последнее время супермаркеты стали все чаще сталкиваться с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртными напитками.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика