Опубликована запись светового шоу на Шуховской башне

Эксклюзивные видеокадры показали на медиаплатформе "Смотрим".
Шуховская башня была построена в 1922 году. Изначально она была рассчитана на прием и передачу радиоволн, после чего ее модифицировали для телевидения.
Через 40 лет после открытия Шуховской башни на Шаболовке стали снимать "Голубые огоньки": на стене студии висел огромный баннер с изображением башни, а также образ использовался в заставке "Голубого огонька". Башня стала символом Всероссийской государственной телерадиокомпании, которая отметила в 2021 году 30-летие со дня образования.
На данный момент башня находится на реконструкции, а в 2022 году Шуховская башня отметит 100 лет со дня первого эфира.
В апреле в Санкт-Петербурге устроили лазерное шоу, посвященное историческому полету Гагарина. Необычные узоры продемонстрировали на Дворцовом мосту.
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