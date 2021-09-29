Опубликована запись светового шоу на Шуховской башне

Видео: ВГТРК

Шуховская башня в Москве стала одной из площадок столичного лазерно-светового шоу. "Показ мод" на 160-метровой высоте совпал с празднованием 874-летия города.

Эксклюзивные видеокадры показали на медиаплатформе "Смотрим".

Шуховская башня была построена в 1922 году. Изначально она была рассчитана на прием и передачу радиоволн, после чего ее модифицировали для телевидения.

Через 40 лет после открытия Шуховской башни на Шаболовке стали снимать "Голубые огоньки": на стене студии висел огромный баннер с изображением башни, а также образ использовался в заставке "Голубого огонька". Башня стала символом Всероссийской государственной телерадиокомпании, которая отметила в 2021 году 30-летие со дня образования.

На данный момент башня находится на реконструкции, а в 2022 году Шуховская башня отметит 100 лет со дня первого эфира.

В апреле в Санкт-Петербурге устроили лазерное шоу, посвященное историческому полету Гагарина. Необычные узоры продемонстрировали на Дворцовом мосту.