Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных аэропортах отменили или задержали около 40 рейсов, свидетельствуют данные сайта "Яндекс.Расписания".

Во Внуково пять самолетов отправятся с опозданием, а один никуда не полетит. В Шереметьево задержали девять рейсов. Есть изменения и в Домодедово: пассажиры 24 рейсов улетят с опозданием, еще два – отменили. Точные причины не сообщаются, уточняет телеканал Москва 24.

Ранее синоптики сообщали о пасмурной погоде и дождях в Москве, однако никаких предупреждений от МЧС не было.

Облачность, небольшой и местами умеренный дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве днем 29 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В ночь на понедельник температура может опуститься до 8-10 градусов. Днем ветер южного и юго-восточного направления 5-10 метров в секунду, ночью направление может сместиться на юго-запад, местами ожидаются порывы 17 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит около 744 миллиметров ртутного столба.

