Более 30 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в воскресенье, 29 сентября.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили шесть рейсов и перенесли три. В Шереметьево также задержали шесть рейсов, а в Домодедово – 15 и три отменили.

Ранее аэропорты столичного авиаузла сообщили о готовности к зиме. В воздушных гаванях созданы запасы противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.