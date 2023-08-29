VII выставка-ярмарка "РусАртСтиль" соберет народных мастеров, художников и дизайнеров

Фото: Яна Булгак

VII Выставка-ярмарка "РусАртСтиль" пройдет в парке культуры и отдыха "Сокольники" в павильоне на Фестивальной площади с 7 по 10 сентября.

Участниками станут лучшие мастера и ремесленники декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и дизайнеры со всей страны. В дни празднования Дня города Москвы современные российские тренды соединятся на выставке с многовековыми традициями России, преломляясь в таких сферах, как интерьер и декор, подарки и украшения, авторская дизайнерская одежда и аксессуары.

Свои лучшие работы и новинки мастера представят по таким направлениям, как:

авторская керамика и фарфор

изделия из бронзы и янтаря

художественная обработка стекла

резьба по дереву

роспись по дереву и шелку

вышивка и кружевоплетение

лоскутная техника

авторская кукла

предметы интерьера и декора

ювелирные и авторские украшения

художественная обработка кожи и меха

дизайнерская, этническая одежда и аксессуары

В ходе деловой программы состоится презентация VR-квеста "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Каждый желающий сможет испытать себя, надев VR-очки, и окунуться в виртуальную реальность самобытного мира народных промыслов. В рамках выставки состоятся также творческие встречи и презентации от именитых мастеров и дизайнеров, которые поделятся своим опытом, расскажут о новинках и современных тенденциях в творчестве и моде.

Для всех любителей творчества будут организованы мастер-классы от талантливых мастеров по различным направлениям творчества: роспись матрешки, плетение на коклюшках, создание изделия из шерсти в технике сухого валяния, лепка глиняной игрушки и другие.

Кроме того, посетителей ждут модные показы и перформансы, площадка с городецкими пряниками, орешками, сырами и миндальными десертами, тематическая фотозона и ежедневная лотерея с призами от компаний – участников проекта.

Ранее стало известно, что в столичном Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5, второй этаж, зал 5.1) с 30 августа по 3 сентября пройдет 36-я Московская международная книжная ярмарка.