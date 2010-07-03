Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет в "Царицыно"

XVII Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет на берегу Нижнего Царицынского пруда в музее-заповеднике "Царицыно" 31 августа и 1 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Гости увидят много интересных моделей в полете и попробуют смастерить свой вариант змея на мастер-классе.
Фестиваль организует клуб любителей воздушных змеев Prokite. Мероприятие проводится дважды в год на протяжении 15 лет. "Пестрое небо" становилось победителем в номинации "Лучшее мероприятие для детей 2016" портала KudaGo.
В рамках фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" на ВДНХ 1 сентября с 18:00 до 21:00 пройдет чемпионат России по диджеингу. Он станет отборочным туром чемпионата мира DMC DJ World.
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