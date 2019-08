На фестивале "Ритм моего города" пройдет чемпионат России по диджеингу

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" на ВДНХ 1 сентября с 18:00 до 21:00 пройдет чемпионат России по диджеингу, который станет отборочным туром чемпионата мира DMC DJ World.

Перед гостями выступят не только участники, но и специальные гости чемпионата: это, в частности, филипино-американский диджей и продюсер DJ Babu и чемпионы мира DMC из Франции DJ Skillz и DJ Netik.

Кроме того, в пятницу, 30 августа, на фестивале пройдет танцевальный перформанс от чемпионов мира по брейкингу Top 9 и спектакль "Ожившее прошлое", поставленный режиссером и танцовщиком Алексеем Черновым, а также концерт хэдлайнера Bad Balance. В субботу посетителей ждут на выступлении танцевально-барабанной команды Drumma Queens и концерте Idris & Leos и MRiD.

Ранее сообщалось, что для гостей фестиваля "Ритм моего города" проведут более 40 мастер-классов по уличным танцам. На празднике "Street Dance" заявлены танцевальные команды Da Boogie Crew, B.M.T., All the Most, Back2School, Predatorz и FarForYo. Профессионалы научат всех желающих танцевать hip hop, breaking, popping и house dance.