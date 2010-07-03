Возле Музея Победы устроят выставку ретроавтомобилей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
2 сентября на площади возле Музея Победы состоится выставка уникальной коллекции ретротехники – посетителям покажут более 30 автомобилей середины ХХ века. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заведующая отделом организации массовых мероприятий Музея Победы Юлия Севостьянова, колонна раритетных авто проедет по площади под музыку военных лет, а затем выстроится у стен музея. Технику можно будет потрогать и сфотографироваться с ней, а в некоторой – даже посидеть.
Среди экспонатов заявлены экспериментальные спортивные модели ГАЗ М-20, "Победа" и ГАЗ-67, выпущенный в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что некоторые машины участвовали в автопробеге Москва – Берлин.
Специально для детей организуют лазерный тир и настольные игры. Начнется мероприятие в 15:00, вход свободный.
Ранее сообщалось, что на аэродроме Быково с 21 по 22 сентября студенты из разных стран представят самостоятельно спроектированные и созданные гоночные автомобили класса "формула" в рамках международного инженерно-спортивного соревнования "Формула Студент". Ожидается участие более 20 команд из вузов России, Австрии, Германии и Венгрии. Участники объяснят технические преимущества своих моделей, а затем испытают их на трассе.
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