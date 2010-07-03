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Москва 24

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01:57

На дублере Кутузовского проспекта в столице забетонировали эстакаду

город строительство дороги авто

01:57

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Бетонирование пролетного строения эстакады основного хода через улицу Минская завершили на Южном дублере Кутузовского проспекта в столице.

Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, продолжаются монолитно-бетонные работы на эстакадах съездов, устройство разделительного барьерного ограждения, а также монтаж опор освещения.

Бочкарев указал, что работы идут в хорошем темпе. По его словам, Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство участка от Аминьевского шоссе до Минской цлицы вместе с развязкой в 2019 году.

Протяженность эстакады основного хода – 367 метров, она обеспечит движение транспорта по трем полосам в каждом направлении. Всего в составе I участка Южного дублера будет построено 5,7 километра дорог.

Также будут возведены два подземных пешеходных перехода, а для защиты жилой застройки от шума предусмотрена установка экранов общей протяженностью 1,7 километра.

Между тем, в проекте "Активный гражданин" открылось голосование "Название новой магистрали Москвы". Южный дублер предлагают назвать проспектом Генерала Дорохова в честь героя Отечественной войны 1812 года.

Ранее стало известно, что новая эстакада появится над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе станции Трикотажная.

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город строительство дороги авто

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