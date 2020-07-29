Незаконный склад площадью 2,8 тыс "квадратов" снесли на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самострой площадью 2,8 тысячи квадратных метров снесли на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Объект использовался под торгово-складские цели. Его обнаружили во время ведомственной проверки на территории СЗАО.

"Объект размещен на земельном участке с нарушением градостроительных норм и правил. Разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись", – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чьи слова приводит пресс-служба.

На юго-востоке города демонтировали самострой площадью 600 квадратных метров. А в ТиНАО ликвидировали незаконный рынок. У владельцев павильонов не было разрешения на возведение построек.

В центре Москвы убрали незаконно возведенную автомойку. Земельный участок под строительство официально не выделялся, а организаторы не получали разрешения на работы и ввод объекта в эксплуатацию. Ранее на территории находилось одноэтажное здание, впоследствии демонтированное. Там появилась автомойка, занявшая больше площади, чем предыдущий объект.